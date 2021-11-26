Бульвар Шоубиз
 
26 ноября, 2021
 
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"Спасибо за любовь". 48-летняя Клум выставила голую грудь перед лицом 32-летнего мужа

Клум старше мужа на 16 лет
Клум старше мужа на 16 лет
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 25 ноября в Instagram разместила фото, на котором запечатлена в обнимку со своим мужем, 32-летним музыкантом группы Tokio Hotel Томом Каулитцем.

"Спасибо за твою любовь каждый день", – написала она.

Клум предстала в черном топе с огромным декольте. Голую грудь она акцентировала несколькими ярусами тонких цепочек из желтого металла. Каулитц позировал, прижавшись головой к лицу жены и глядя в объектив.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четверых детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет. 

Теги: любовь, модель, Tokio Hotel, музыкант, Хайди Клум, муж, грудь, декольте
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