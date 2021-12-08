"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой

Саливанчук: На тему любви к себе можно говорить бесконечно, так как это актуально абсолютно для каждого из нас Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Актриса позировала, сидя на ступеньках в мини-юбке, расстегнутом пальто и сапогах. Образ она дополнила шляпой.

Для одного из снимков Саливанчук подняла ногу. На двух фотографиях она засветила родимое пятно на бедре.

"На тему любви к себе можно говорить бесконечно, так как это актуально абсолютно для каждого из нас. Это основа основ. Это тот правильный и сильный фундамент, на котором можно построить прекрасную, гармоничную жизнь. Когда вы сами себя не любите, вместо положительной энергетической подпитки вы получаете отрицательную. И она будет влиять на все, что вы думаете и притягиваете в свою жизнь", – отметила она.

Саливанчук заявила, что только когда человек научится ценить и уважать себя как личность, поменяет свои взгляды с негативных на позитивные – поменяется весь мир вокруг.

"Окружающие станут вас больше ценить, ненавистная работа сменится новой, более интересной и хорошо оплачиваемой, а отношения наполнятся гармонией и счастьем. С чего начать этот долгий и важный путь? С простого шага: всегда выбирайте себя", – подчеркнула актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Обожаю твою эту родинку! Слова, как обычно", – призналась подписчица elenponomaryova.

"Золотые слова написаны. Ангел красивый", – отметил romansento.