"Шикарнее Брежневой". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова оголила декольте и торс

Романова отметила, что снимки были сделаны во время онлайн-концерта "Жара Lite" на российском канале "Жара".

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Misha Romanova (@misharomanova)

"Шикарнее Брежневой", – заявила подписчица stasia.karnet, сравнив Романову с бывшей участницы группы "ВИА Гра" Верой Брежневой.

"А с чего бы их сравнить? Миша вроде не отдалась [продюсеру Константину] Меладзе", – ответила rosh.kaa.

"Обалденная", – написала a.umka_.