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09 декабря, 2021
 
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48-летняя Клум страстно поцеловала 32-летнего мужа перед камерой. Обнародовано "честное" фото

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Клум замужем во второй раз
Клум замужем во второй раз
Фото: heidiklum / Instagram

48-летняя немецкая модель Хайди Клум 9 декабря в Instagram разместила фото своей прогулки с 32-летним супругом, музыкантом Томом Каулитцем.

На "честном" фото, без видимой обработки с помощью фоторедактора, пара запечатлена сидящей на фоне круга, заполненного светящимися огоньками гирлянд. Клум и Каулитц обнимали друг друга и страстно поцеловались в губы.

Контекст:

Хайди Клум 1 июня исполнилось 48 лет. Модель сотрудничала с марками Stiefelkönig, Birkenstock, Taft, Volkswagen.

Она мать четырех детей. У нее есть дочери Хелен Бошовен Сэмюэль (2004) и Лу Сулола Сэмюэль (2009), сыновья Генри Гюнтер Адемола Дашту Сэмюэль (2005) и Йохан Райли Федор Тайво Сэмюэль (2006). Их отец – бывший муж модели, музыкант Сил.

Нынешний супруг Клум моложе ее на 16 лет.

Теги: музыкант, Хайди Клум, фото, муж, поцелуй, эротика
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