"Секси", "Потрясающе!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова развела ноги перед камерой и показала голый пах

Певица позировала, разведя ноги в стороны. В кадре она засветила голый пах.

"Такой классный снимок! Ты выглядишь потрясающе", – прокомментировала модель Снежана Онопка.

"Секси", – отметила подписчица anastasiabarashkova.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.