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10 декабря, 2021
 
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"Секси", "Потрясающе!" Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова развела ноги перед камерой и показала голый пах

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Романова обнародовала фото в откровенной позе
Романова обнародовала фото в откровенной позе
Фото: misharomanova / Instagram

Бывшая солистка группы "ВИА Гра", украинская певица Миша Романова 9 декабря разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном боди.

Певица позировала, разведя ноги в стороны. В кадре она засветила голый пах.

"Такой классный снимок! Ты выглядишь потрясающе", – прокомментировала модель Снежана Онопка.

"Секси", – отметила подписчица anastasiabarashkova.

Контекст:

Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.

Теги: фигура, ВИА Гра, Миша Романова, певица, фото, ноги
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