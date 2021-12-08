"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера

Бадоева: Может ли человек быть счастливым, если он не реализовался в жизни? Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Бадоева не стала надевать бюстгальтер. Образ она дополнила серым жакетом, спустив его с плеч.

"Тут в одной из книг прочитала, как главная героиня вдруг выяснила и очень удивилась тому факту, что счастье и самореализация – это совершенно разные вещи! Эта фраза мне показалась интересной, поэтому хотела бы обсудить ее с вами. Как вы думаете, может ли человек быть счастливым, если он не реализовался в жизни? И наоборот – всегда ли счастье равно самореализации?" – спросила она.

Бадоева отметила, что лично для нее самореализация – неотъемлемый компонент счастья.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Ну и красотка. Огонь!" – прокомментировала подписчица sveta_larionova__.