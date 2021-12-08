Бульвар Шоубиз
 
08 декабря, 2021
 
Новости

"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Бадоева: Может ли человек быть счастливым, если он не реализовался в жизни?
Бадоева: Может ли человек быть счастливым, если он не реализовался в жизни?
Фото: zhanna_badoeva / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская телеведущая Жанна Бадоева на своей странице в Instagram 7 декабря поделилась снимком, на котором запечатлена в фиолетовом платье асимметричного кроя из полупрозрачной ткани.

Бадоева не стала надевать бюстгальтер. Образ она дополнила серым жакетом, спустив его с плеч.

"Тут в одной из книг прочитала, как главная героиня вдруг выяснила и очень удивилась тому факту, что счастье и самореализация – это совершенно разные вещи! Эта фраза мне показалась интересной, поэтому хотела бы обсудить ее с вами. Как вы думаете, может ли человек быть счастливым, если он не реализовался в жизни? И наоборот – всегда ли счастье равно самореализации?" – спросила она.

Бадоева отметила, что лично для нее самореализация  неотъемлемый компонент счастья.

"Ну и красотка. Огонь!" – прокомментировала подписчица sveta_larionova__.

Контекст:

Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.

В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.

В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".

Теги: платье, телеведущая, Жанна Бадоева, Орел и решка, грудь, бюстгальтер, Жизнь других
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Украина против России. Какие дела находятся на рассмотрении в ЕСПЧ и что сейчас с ними происходит
Елена ПОСКАННАЯ
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Кульпа: В Украине уже не работает консенсус – "мы не обижаемся, что вы воруете, а мы не обижаемся, что вы не платите налогов"
Елена ПОСКАННАЯ
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
  Гордон: Зеленский меня предал. И точно так же он предаст всех остальных
Дмитрий ГОРДОН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Фу!", "С ума сойти". Дорофеева и Dantes сняли совместный ролик с высунутыми языками
"Фу!", "С ума сойти". Дорофеева и Dantes сняли совместный ролик с высунутыми языками
"Любимый солнечный малыш". Билык показала архивное фото с младшим сыном
"Любимый солнечный малыш". Билык показала архивное фото с младшим сыном
  "Попиарились и разбежались". Чмерковский назвал украинское шоу, за съемки в котором ему теперь стыдно
  "Попиарились и разбежались". Чмерковский назвал украинское шоу, за съемки в котором ему теперь стыдно
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера
"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера
"Такая красивая женщина". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Доэрти, которая борется с раком, показала свое новое фото
"Такая красивая женщина". Звезда "Беверли-Хиллз, 90210" Доэрти, которая борется с раком, показала свое новое фото
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
  На съемной квартире найдена мертвой 23-летняя звезда шоу America's Got Talent Скилир Хикс
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
Узерли показала, как выглядела за месяц до вторых родов. Фото беременной звезды "Великолепного века"
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Если мы не сможем быть вместе, оставь меня в сердце". Саша Барон Коэн показал жену, с которой прожил в браке 20 лет
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Люблю, когда большая грудь". Дурнев прокомментировал слухи о романе с Астафьевой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
"Ангел красивый". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук в мини-юбке подняла ногу перед камерой
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Зеленский в тренажерном зале показал на камеру жест из двух пальцев
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
Четвертая жена Виктора Павлика после публичного конфликта подала в суд на его третью супругу Созаеву
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
"Богиня любви и красоты". Мейхер обнародовала откровенное фото в прозрачной майке
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
Table For Two. Певица Mishell из Израиля выступит в Киеве с моноспектаклем
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Шикарная мадам". Loboda засветила соски во время секси-дефиле
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS