"Ну и красотка. Огонь!" Бадоева снялась без бюстгальтера

Бадоева не стала надевать бюстгальтер. Образ она дополнила серым жакетом, спустив его с плеч.
"Тут в одной из книг прочитала, как главная героиня вдруг выяснила и очень удивилась тому факту, что счастье и самореализация – это совершенно разные вещи! Эта фраза мне показалась интересной, поэтому хотела бы обсудить ее с вами. Как вы думаете, может ли человек быть счастливым, если он не реализовался в жизни? И наоборот – всегда ли счастье равно самореализации?" – спросила она.
Бадоева отметила, что лично для нее самореализация – неотъемлемый компонент счастья.
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"Ну и красотка. Огонь!" – прокомментировала подписчица sveta_larionova__.
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".