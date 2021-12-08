"Ты самая лучшая в мире!" Горбунов публично признался в любви Осадчей и показал ее домашнее фото

Горбунов и Осадчая живут в браке с 2017 года Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"С Днем Ангела, любимая! Ты самая лучшая в мире! И все Екатерины на свете – будьте счастливы!" – написал он.

Пост телеведущий сопроводил архивными снимками. снимком жены: один из них был сделан летом во время прогулки по Днепру, на втором Осадчая запечатлена дома с сыном Даниилом на руках.

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