"Какая соблазнительная, меня заводит", "Волшебные ножки богини". Чехова показала аппетитные формы в бикини

"Доброе утро от абу-дабской сварщицы. Проблема моего лица, в том, что оно покрывается пигментацией, стоит мне лишь взглянуть на солнце. С самого раннего детства я жила с милыми веснушками, которые со временем и благодаря тому, что я пренебрегала на солнце защитными кремами, начали группироваться в пигментные пятна", – рассказала она.

Чехова призналась, что регулярно выводит свой пигмент и защищает кожу от солнца.

"Друг привез мне из Америки эти каски, которые я впервые увидела на китайских женщинах где-то на пляже. Теперь я тоже скрываю свое лицо от солнца подобным образом", – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от * * (@achekhova)

"Какая соблазнительная, меня заводит", – призналась подписчица irina_vlacova.

"Волшебные ножки богини", – написал timl267.