"Будет строителем. То есть, застройщиком". Горбунов показал лицо подросшего старшего сына от Осадчей

Горбунов и Осадчая живут в браке с 2017 года Фото: gorbunovyuriy / Instagram

"Наше воскресенье!" – написал он и сопроводил пост хештегами "гуляем с сыном", "воскресенье" и "мама на работе".

Иван Горбунов запечатлен за собиранием конструктора. На снимках можно рассмотреть лицо мальчика.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Продюсер.Телеведучий (@gorbunovyuriy)

"Наверное, будет строителем. То есть, застройщиком. Молодец", – отметила подписчица artemenko1568.

"Юный амбициозный архитектор", – написала shtukasvitlana.