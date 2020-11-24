"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала в Instagram фото своего подросшего сына Ивана. Мальчик запечатлен стоящим лицом к стене и спиной к объективу камеры.
"А что делаете вы осенними вечерами? Мы с Юрием Горбуновым прячемся", – рассказала она.
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Подписчики отреагировали на пост.
"Класс! Игра с детства", – отметила liubov_mlove.
"В угол поставили", – написал alexandr.osadchy.
Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу "Светская жизнь" на "1+1". Телеведущая вышла замуж за коллегу, Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.
У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.