"В угол поставили, "Игра с детства". Фаны Осадчей обсуждают фото ее сына от Горбунова

Украинская телеведущая Катя Осадчая рассказала, как они дома развлекаются с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и сыном Иваном.

Осадчая: А что делаете вы осенними вечерами? Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала в Instagram фото своего подросшего сына Ивана. Мальчик запечатлен стоящим лицом к стене и спиной к объективу камеры.

"А что делаете вы осенними вечерами? Мы с Юрием Горбуновым прячемся", – рассказала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Katya Osadcha (@kosadcha)

Подписчики отреагировали на пост.

"Класс! Игра с детства", – отметила liubov_mlove.

"В угол поставили", – написал alexandr.osadchy.

Катя Осадчая родилась в 1983 году в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она ведет программу "Светская жизнь" на "1+1". Телеведущая вышла замуж за коллегу, Юрия Горбунова незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

У Осадчей есть также старший сын, 18-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.