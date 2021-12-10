"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын

"Нам мороз нипочем. Снимаем с Архипом [программу] "Удачный чарт" для "Муз-ТВ", – написала она.
Ролик певица сняла в заснеженной местности.
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"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", – попросила подписчица homik1981.
"Невозможно смотреть на сына-скомороха! Жесть!" – заявила li.udmila4770.
Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.
Шоу "Две звезды. Отцы и дети" выходит на российском "Первом канале". В анонсе шоу отмечается, что исполнители, согласно правилам, поют вживую.