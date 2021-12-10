"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын

"Нам мороз нипочем. Снимаем с Архипом [программу] "Удачный чарт" для "Муз-ТВ", – написала она.

Ролик певица сняла в заснеженной местности.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наташа Королева (@koroleva__star)

"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", – попросила подписчица homik1981.

"Невозможно смотреть на сына-скомороха! Жесть!" – заявила li.udmila4770.