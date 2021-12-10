Бульвар Шоубиз
 
10 декабря, 2021
 
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"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", "Жесть!" Королева показала, как сейчас выглядит ее сын

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Королева: Нам мороз нипочем!
Королева: Нам мороз нипочем!
Фото: koroleva__star / Instagram

48-летняя российская певица Наташа Королева 9 декабря в Instagram опубликовала ролик, снятый с ее 19-летним сыном Архипом Глушко.

"Нам мороз нипочем. Снимаем с Архипом [программу] "Удачный чарт" для "Муз-ТВ", – написала она.

Ролик певица сняла в заснеженной местности.

"Архип, сбрейте уже это страшное на лице", – попросила подписчица homik1981.

"Невозможно смотреть на сына-скомороха! Жесть!" – заявила li.udmila4770.

Контекст:

Архип Глушко (2002) – единственный сын Наташи Королевой (настоящая фамилия – Порывай). Его отец – супруг артистки Сергей Глушко, известный как стриптизер Тарзан. Пара зарегистрировала брак после рождения сына, в августе 2003 года.

Шоу "Две звезды. Отцы и дети" выходит на российском "Первом канале". В анонсе шоу отмечается, что исполнители, согласно правилам, поют вживую.

Теги: Наташа Королева, Тарзан, певица, Сергей Глушко, Архип Глушко
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