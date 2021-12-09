"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок

Семенович: Чтобы изменить жизнь, нужно начать делать что-то другое, непривычное Фото: ann_semenovich / Instagram

Свой образ Семенович дополнила черной шляпой. На фото одна грудь Семенович прикрыта полой куртки. На второй под тканью топа выделяется сосок.

"Для того чтобы изменить жизнь, нужно начать делать что-то другое, непривычное, то, чего мы никогда раньше не делали!" – заявила она.

Семенович отметила, что знает, как сложно начать меняться и как легко ехать по накатанной лыжне.

"Но сегодня утром я поняла, что хочу перемен! Мне кажется, Новый год – это отличное время для чего-то нового, и я решила действовать. А вы хотите что-то изменить в своей жизни?" – спросила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семенович Анна (@ann_semenovich)

"Баба-огонь! Едрит-кудрит", – прокомментировал подписчик aleksandrkordubail.

"Очень стесняюсь уточнить, но... то ли это ткань такая податливая, то ли это такая харизма неукротимая?" – написал alexboykok.