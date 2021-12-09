"Баба-огонь". 41-летняя Семенович засветила сосок

Свой образ Семенович дополнила черной шляпой. На фото одна грудь Семенович прикрыта полой куртки. На второй под тканью топа выделяется сосок.
"Для того чтобы изменить жизнь, нужно начать делать что-то другое, непривычное, то, чего мы никогда раньше не делали!" – заявила она.
Семенович отметила, что знает, как сложно начать меняться и как легко ехать по накатанной лыжне.
"Но сегодня утром я поняла, что хочу перемен! Мне кажется, Новый год – это отличное время для чего-то нового, и я решила действовать. А вы хотите что-то изменить в своей жизни?" – спросила она.
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"Баба-огонь! Едрит-кудрит", – прокомментировал подписчик aleksandrkordubail.
"Очень стесняюсь уточнить, но... то ли это ткань такая податливая, то ли это такая харизма неукротимая?" – написал alexboykok.
Семенович родилась в 1980 году в Москве. С трех лет начала заниматься фигурным катанием, была призером на международных соревнованиях. В 2003 году, после завершения спортивной карьеры из-за травмы мениска, Семенович стала участницей группы "Блестящие", которую покинула спустя четыре года. Сейчас она ведет программу "Дембельский альбом" на "Русском радио".
В 2018 году Семенович внесли в базу данных сайта "Миротворец" за нарушение государственной границы Украины "с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым" и "с целью проникновения на оккупированную российско-террористическими бандформированиями территорию Украины на Донбассе", а также за участие в российских пропагандистских мероприятиях.