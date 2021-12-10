"Образ с намеком на ceкc". Ани Лорак расстегнула рубашку и показала декольте

Певица снялась в белой рубашке, верхние пуговицы которой расстегнула. Певица показала голые плечи и декольте.

"Я очень люблю создавать разные образы с яркими акцентами, люблю подчеркнуть свою индивидуальность", – написала она и предложила подписчикам выбрать лучший образ.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Третий. Образ с намеком на ceкc", – прокомментировал подписчик egor8774.

"Каролина, вы идеальная! Как же тут ясно и красиво выражены ваши черты лица", – отметила karolinaxshine.