"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски

"Только великие умы могут позволить себе простой стиль", – говорится в подписи к снимку.
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"Натуральные – самые лучшие", – отметила подписчица graniaannescales.
"Чертовски сексуальна!" – заявил jeremiahpryor.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.