"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без лифчика

Узерли показала несколько образов в одном видео Фото: meryemuzerlimeryem / Instagram

Актриса позировала без бюстгальтера в платье цвета весенней зелени, показав голую спину. Также она предстала перед камерой вполоборота, прикрывая голую грудь лифом расстегнутого на спине красного платья. Еще один образ, который продемонстрировала Узерли, состоял из черного бюстгальтера и платья с огромным декольте. a.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от meryemuzerlimeryem (@meryemuzerlimeryem)

"Какая же шикарная Мерьем", – прокомментировала подписчица luvvalenaaa.