"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без лифчика

Актриса позировала без бюстгальтера в платье цвета весенней зелени, показав голую спину. Также она предстала перед камерой вполоборота, прикрывая голую грудь лифом расстегнутого на спине красного платья. Еще один образ, который продемонстрировала Узерли, состоял из черного бюстгальтера и платья с огромным декольте. a.
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"Какая же шикарная Мерьем", – прокомментировала подписчица luvvalenaaa.
Мерьем Узерли 12 августа исполнилось 38 лет. Она стала широко известна по роли Хюррем Султан в сериале "Великолепный век" (2011).
У актрисы две дочери. Младшая, Лили Кои, родилась 8 января 2021 года. Имя отца ребенка Узерли скрывает.
Старшую дочь Лару (2014) она родила от турецкого бизнесмена Джана Атеша. С ним актриса рассталась до рождения ребенка, в августе 2013 года.