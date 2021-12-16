"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе

Мишина: После всего этого позора я дико расплакалась Фото: misha.k.ua / Instagram

Актриса, которая в 2010 году переехала из Севастополя в Киев, отметила, что решила использовать все шансы реализовать себя, поэтому отправилась на кастинг.

"Признаюсь, в тот момент во мне начали просыпаться все ресурсы для достижения цели. Я шла вопреки своим страхам, таблеткам и тонометру. Вкус того решения "Я буду использовать все возможности, которые приходят!" я помню до сих пор", – подчеркнула она.

На кастинге ее оценивали актриса Наталья Андрейченко и продюсер Константин Меладзе.

"Петь я не умела, танцевать тоже, об актерской игре даже и говорить ничего не буду. Но я подготовила песню Loboda "Черный ангел", – рассказала Мишина.

Она добавила, что выучила несколько танцевальных движений с помощью подруги, а также подготовила театральную сценку.

"Меладзе сказал начать с песни. Меня сразу же остановили. Это было позорно, и мне об этом сказали. Внутри я сжалась и почувствовала себя истинным ничтожеством. На мой танец реакция была такая же. А вот сценка им понравилась", — вспомнила Ксения.

Как рассказала Мишина, в шоу ее все-таки взяли, аргументировав это тем, что она красивая.

"Уйдя за занавес после всего этого позора, я дико расплакалась. (...) В тот момент я решила, что буду идти навстречу мечте через профессионализм и бесконечную работу над собой", – подчеркнула актриса.

Пост она сопроводила собственным фото в черном кружевном бюстгальтере.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Мишина (@misha.k.ua)