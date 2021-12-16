Бульвар Шоубиз
 
16 декабря, 2021
 
Новости

"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Мишина: После всего этого позора я дико расплакалась
Мишина: После всего этого позора я дико расплакалась
Фото: misha.k.ua / Instagram

Украинская актриса Ксения Мишина 15 декабря в Instagram рассказала, как проходила кастинг на шоу "Украина слезам не верит" на "Новом канале".

Актриса, которая в 2010 году переехала из Севастополя в Киев, отметила, что решила использовать все шансы реализовать себя, поэтому отправилась на кастинг.

"Признаюсь, в тот момент во мне начали просыпаться все ресурсы для достижения цели. Я шла вопреки своим страхам, таблеткам и тонометру. Вкус того решения "Я буду использовать все возможности, которые приходят!" я помню до сих пор", – подчеркнула она.

На кастинге ее оценивали актриса Наталья Андрейченко и продюсер Константин Меладзе.

"Петь я не умела, танцевать тоже, об актерской игре даже и говорить ничего не буду. Но я подготовила песню Loboda "Черный ангел", – рассказала Мишина.

Она добавила, что выучила несколько танцевальных движений с помощью подруги, а также подготовила театральную сценку. 

"Меладзе сказал начать с песни. Меня сразу же остановили. Это было позорно, и мне об этом сказали. Внутри я сжалась и почувствовала себя истинным ничтожеством. На мой танец реакция была такая же. А вот сценка им понравилась", — вспомнила Ксения.

Как рассказала Мишина, в шоу ее все-таки взяли, аргументировав это тем, что она красивая.

"Уйдя за занавес после всего этого позора, я дико расплакалась. (...) В тот момент я решила, что буду идти навстречу мечте через профессионализм и бесконечную работу над собой", – подчеркнула актриса.

Пост она сопроводила собственным фото в черном кружевном бюстгальтере.

Контекст:

Ксения Мишина родилась 18 июня 1989 года в Севастополе. В 2015 году окончила Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого, актерский факультет, мастерскую режиссера Дмитрия Богомазова.

В 2019-м актриса стала победительницей телешоу "Танцы со звездами". В 2020-м была главной героиней первого сезона шоу "Холостячка" на СТБ.

В 2021 году она стала судьей шоу "Україна має талант" на СТБ.

Теги: телевидение, Константин Меладзе, Наталья Андрейченко, актриса, грудь, Ксения Мишина, бюстгальтер, Холостячка, Україна має талант
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Юмор, экшн и олдскул. Обзор нового фильма из киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой"
Юмор, экшн и олдскул. Обзор нового фильма из киновселенной Marvel "Человек-паук: Нет пути домой"
Ольга БЕРЕЗЮК
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать
Почему пожилым людям в Украине нужно вакцинироваться от COVID-19 и как это сделать Актуально
  "Мы все Зеленского скоро возненавидим. Не потому, что украл, а потому, что у него был шанс". Главное из интервью Богдана Гордону
  "Мы все Зеленского скоро возненавидим. Не потому, что украл, а потому, что у него был шанс". Главное из интервью Богдана Гордону
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Каминская о скандале с певицей Викой: Я ненавижу подлость! Просто не воспринимаю людей, которые выезжают за счет другого
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
Как посолить красную рыбу дома. Рецепт от эксперта
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Шлепнуть?" Победитель "Танцев со звездами" Кузьменко крупным планом снял голые ягодицы своей жены
"Натуральные самые лучшие". Рианна засветила соски
"Натуральные – самые лучшие". Рианна засветила соски
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без лифчика
"Какая же шикарная". Звезда "Великолепного века" Узерли снялась без лифчика
  Солистка группы Kazka Зарицкая в новом клипе закрутила роман с партнером по "Танцам" Мешковым. Видео
  Солистка группы Kazka Зарицкая в новом клипе закрутила роман с партнером по "Танцам" Мешковым. Видео
"Мой приятный человек". Разведенный Пикалов из "Квартал 95" заселфился с подругой Брежневой, нежно прижавшись к ее щеке
"Мой приятный человек". Разведенный Пикалов из "Квартал 95" заселфился с подругой Брежневой, нежно прижавшись к ее щеке
"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе
"Я почувствовала себя истинным ничтожеством". Полуголая Мишина рассказала, как ее оценивал Константин Меладзе
"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом
"Все разладилось". 42-летний украинский бизнесмен Вавриш за две недели до годовщины свадьбы сообщил о разводе с женой-фотографом
"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа
"Красивучее лицо". Мейхер показала, как выглядит без макияжа
Виктор Павлик позировал вместе с сыновьями и внуком – 37-летним Александром, шестимесячным Михаилом и 11-летним Давидом
Виктор Павлик позировал вместе с сыновьями и внуком – 37-летним Александром, шестимесячным Михаилом и 11-летним Давидом
"Сладенькая". Каменских снялась в сильно облегающей грудь одежде
"Сладенькая". Каменских снялась в сильно облегающей грудь одежде
  "Тихо". Вера Брежнева снялась в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе, в нижнем белье. Видео
  "Тихо". Вера Брежнева снялась в клипе, сюжет которого придумал Константин Меладзе, в нижнем белье. Видео
"Естественность и непосредственность". Бадоева в прозрачном платье расставила ноги перед камерой
"Естественность и непосредственность". Бадоева в прозрачном платье расставила ноги перед камерой
"Нижнее декольте – зачет". Никитюк надела секси-платье с огромным разрезом
"Нижнее декольте – зачет". Никитюк надела секси-платье с огромным разрезом
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
"Принимаем заказы на новогодние вечеринки". Тимошенко исполнила соло на ударных
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS