"Естественность и непосредственность". Бадоева в прозрачном платье расставила ноги перед камерой

"Надеюсь, что многие из вас уже посмотрели выпуск про Санторини. Если нет, то скорее это сделайте. А прямо сейчас предлагаю вам проголосовать в комментариях, какой из семи кадров со съемок на острове вам нравится больше всего", – написала она.
На первом фото Бадоева запечатлена в белом платье из прозрачной ткани. Она позировала, расставив согнутые ноги. На других снимках телеведущая предстала в ярком красно-оранжевом платье и черном брючном костюме.
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"Жанна, вы настолько эффектная женщина, поэтому фоточки одна лучше другой", – отметила подписчица natali.chevordina.
"Первая! Естественность и непосредственность", – написала tamara_umka_penza.
Бадоева вместе с бывшим супругом, украинским режиссером Аланом Бадоевым была ведущей первого сезона шоу "Орел и решка". Следующие два сезона она вела проект в паре с телеведущим Андреем Бедняковым.
В 2017 году Бадоева вела проект "ЖаннаПомоги" на телеканале "Пятница!", в котором помогала девушкам полюбить свою внешность.
В настоящее время Бадоева вместе с третьим супругом Василием Мельничиным, за которого вышла замуж в 2014 году, занимается съемками собственной передачи "Жизнь других", которая выходит на российском "Первом канале".