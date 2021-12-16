"Естественность и непосредственность". Бадоева в прозрачном платье расставила ноги перед камерой

Бадоева: Прямо сейчас предлагаю вам проголосовать в комментариях, какой из семи кадров со съемок на острове Санторини вам нравится больше всего Фото: zhanna_badoeva / Instagram

"Надеюсь, что многие из вас уже посмотрели выпуск про Санторини. Если нет, то скорее это сделайте. А прямо сейчас предлагаю вам проголосовать в комментариях, какой из семи кадров со съемок на острове вам нравится больше всего", – написала она.

На первом фото Бадоева запечатлена в белом платье из прозрачной ткани. Она позировала, расставив согнутые ноги. На других снимках телеведущая предстала в ярком красно-оранжевом платье и черном брючном костюме.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Zhanna Badoeva - Жанна Бадоева (@zhanna_badoeva)

"Жанна, вы настолько эффектная женщина, поэтому фоточки одна лучше другой", – отметила подписчица natali.chevordina.

"Первая! Естественность и непосредственность", – написала tamara_umka_penza.