"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", "Пошлость неописуемая". Волочкова рассмешила вульгарным номером с мужчиной в спортивных штанах

"Съемки "Огонька" новогоднего. Мой партнер Артем – хореограф нашего шоу-балета. Скоро ждите нашу новую программу", – написала она.

В ролике Волочкова пела, танцевала и показала вертикальный шпагат.

Балерина предстала в блестящем боди, а ее партнер – в спортивных штанах.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Мужчина в чем пиво пил у подъезда, в том и на сцену вышел", – прокомментировала подписчица v.i.k.a.c.h.

"Пошлость неописуемая", – отметил simbil_jaims.

"Давненько мы так не ржали. Настюха повеселила", – призналась vioricat.