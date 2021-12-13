"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком

Волочкова: Я очень рада была получить приглашение на патриотическое мероприятие Фото: volochkova_art / Instagram

Волочкова отметила, что побывала на концерте "Кремлёвцы".

"Я очень рада была получить приглашение на это патриотическое мероприятие", – заявила она.

На фото балерина запечатлена в черном облегающем платье, под тканью которого выделяются соски.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Аж сосцы привстали на генерала", – прокомментировала iuliiavolkova2279.

"Соски очень патриотично торчат", – отметил zamorozkiii.