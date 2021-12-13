"Аж сосцы привстали на генерала", "Очень патриотично торчат". Волочкова шокировала сеть вульгарным снимком

Волочкова отметила, что побывала на концерте "Кремлёвцы".
"Я очень рада была получить приглашение на это патриотическое мероприятие", – заявила она.
На фото балерина запечатлена в черном облегающем платье, под тканью которого выделяются соски.
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"Аж сосцы привстали на генерала", – прокомментировала iuliiavolkova2279.
"Соски очень патриотично торчат", – отметил zamorozkiii.
20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.