"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак

Певица предстала в платье с высоким разрезом и огромным декольте, выставив на обозрение голую грудь.
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"Все на потребу публике! Грудь полуголая, нога до пояса. Скоро уже до поясницы все будут показывать. В трусах уже выходят на сцену! Скоро без трусов и лифчиков будут выступать, голыми", – заявила подписчица kalinina.o.m.
"На этих фото Ани Лорак без трусов?" – спросил victo_1974.
"Хороший парик", – написала el.ena72175.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года проживает и выступает в России, получает местные музыкальные премии.
Церемония вручения премии "Золотой граммфофон" состоялась 10 декабря 2021 года.