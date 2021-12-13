"Она без трусов?" В сети обсуждают новые фото Ани Лорак

Певица предстала в платье с высоким разрезом и огромным декольте, выставив на обозрение голую грудь.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от АНИ ЛОРАК (@anilorak)

"Все на потребу публике! Грудь полуголая, нога до пояса. Скоро уже до поясницы все будут показывать. В трусах уже выходят на сцену! Скоро без трусов и лифчиков будут выступать, голыми", – заявила подписчица kalinina.o.m.

"На этих фото Ани Лорак без трусов?" – спросил victo_1974.

"Хороший парик", – написала el.ena72175.