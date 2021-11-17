"Такой же, только маленький". Волочкова показала своего слоника на домашнем фото

"У меня тоже есть похожий слоник, как в нашем отеле в Турции, только маленький", – написала она.
Волочкова обнародовала также фото из холла отеля в Турции. Балерина позировала в прозрачном платье возле слона из множества мелких зеркал.
"Этот, конечно, роскошнее", – отметила она.
Волочкова в начале ноября отдыхала в Турции.
20 января 2021 года балерине исполнилось 45 лет. Она начала сольную карьеру балерины в 2003 году, после увольнения из Большого театра. Волочкова заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести. С ним у балерины был роман. Причинами увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие физической формы балерины требованиям и невозможность подобрать ей партнера. Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы.