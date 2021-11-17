"Такой же, только маленький". Волочкова показала своего слоника на домашнем фото

Волочкова: Я всем желаю счастья, любви, прекрасных возможностей отдыхать и радоваться жизни. И добра, конечно, в каждое сердце! Фото: volochkova_art / Instagram

"У меня тоже есть похожий слоник, как в нашем отеле в Турции, только маленький", – написала она.

Фото: volochkova_art / Instagram

Волочкова обнародовала также фото из холла отеля в Турции. Балерина позировала в прозрачном платье возле слона из множества мелких зеркал.

"Этот, конечно, роскошнее", – отметила она.

Фото: volochkova_art / Instagram