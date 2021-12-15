"Нет трусиков?", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак без нижнего белья вышла на сцену

Ани Лорак: Съемки в самом разгаре Фото: anilorak / Instagram

На фото она запечатлена во время выступления с российским рэпером Мотом.

Певица вышла на сцену в ультра-мини-платье с разрезом до талии и без трусов.

"Съемки в самом разгаре. Один из ваших любимых дуэтов – с Мотом. А с кем из артистов вы бы еще хотели увидеть дуэт?" – спросила она.

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Подписчики в комментариях оценили откровенный наряд певицы.

"Боже, хочу такое платье", – прокомментировала magichandsalex.

"Под ним ведь нет трусиков?" – спросил egor8774.

"Платье сразило наповал. Фигура – просто космос. Идеальная женщина", – написала elenasaprykina2227_anilorakfan.

"Платье очень ceксуальное, я очень сильно вoзбудился", – признался egor8774.