"Нет трусиков?", "Я очень сильно вoзбудился". Ани Лорак без нижнего белья вышла на сцену

На фото она запечатлена во время выступления с российским рэпером Мотом.
Певица вышла на сцену в ультра-мини-платье с разрезом до талии и без трусов.
"Съемки в самом разгаре. Один из ваших любимых дуэтов – с Мотом. А с кем из артистов вы бы еще хотели увидеть дуэт?" – спросила она.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Подписчики в комментариях оценили откровенный наряд певицы.
"Боже, хочу такое платье", – прокомментировала magichandsalex.
"Под ним ведь нет трусиков?" – спросил egor8774.
"Платье сразило наповал. Фигура – просто космос. Идеальная женщина", – написала elenasaprykina2227_anilorakfan.
"Платье очень ceксуальное, я очень сильно вoзбудился", – признался egor8774.
Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.
Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.
В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года живет и выступает в России, получает местные музыкальные премии.