"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", "Санфаянс унитазный". В сети обсуждают фото Волочковой с Прохором Шаляпиным

"Встречаем Новый год с моим другом Прохором", – написала она.

"Ой, зубы... Санфаянс унитазный", – отметила подписчица juliat7777777.

"Какие ужасные зубы. Как вставная челюсть", – написала yaroshenko807.

"Так вот куда делся кафель из поликлиники. На зубы Прохору", – прокомментировала brutal_bunny.

Контекст:

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. В свой день рождения она рассталась с предыдущим сожителем, имени которого балерина не называла.

Следующего возлюбленного балерины звали Олег, после этого был Владимир.

Она ранее была замужем за бизнесменом Игорем Вдовиным. Пара сыграла свадьбу 7 июля 2007 года, в 2008-м рассталась. От Вдовина у балерины есть дочь Ариадна. Она родилась до брака, в 2005 году.

В 2018 году Волочкова намекала на возобновление отношений с отцом своей дочери, но в сентябре 2020 года заявила, что он альфонс, а их брак был недействительным.

Прохор Шаляпин (Андрей Захареенков) родился 26 ноября 1983 года в Волгограде. Стал известен как финалист проекта "Фабрика звезд 6".

Прохор Шаляпин известен тем, что строит отношения с женщинами старше себя.

Был женат трижды: на предпринимательнице Ларисе Копенкиной (1955) и канадской бизнесвумен Татьяной-Клаудией Дэвис (1974). Она умерла 25 сентября 2021 года. Имя первой жены, на которой певец женился в 18 лет, он не называет.