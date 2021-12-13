"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне

На фото певица запечатлена в черном брючном костюме. Она позировала в ванне, а на одном из снимков показала растяжку.
"Жизнь – это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших – время все расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И, знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию и за путь, который начала к себе", – написала она.
Огневич отметила, что вокруг много женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни.
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"Ого, прямо Волочкова. Отлично", – прокомментировала подписчица tanydnc. Она сравнила певицу с российской балериной Анастасией Волочковой.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Она выбирала одного мужчину из 25 участников проекта. Избранник Огневич, 32-летний украинский предприниматель Андрей Задворный бросил певицу через полтора месяца после завершения съемок проекта.