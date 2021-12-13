"Ого, прямо Волочкова". Огневич показала растяжку в ванне

На фото певица запечатлена в черном брючном костюме. Она позировала в ванне, а на одном из снимков показала растяжку.

"Жизнь – это праздник и увлекательная игра! Нет победителей и проигравших – время все расставит на свои места. Я знаю точно, что уже не буду прежней, кем была до всех событий последнего времени. И, знаете, я очень этому рада. Я благодарна и за трансформацию и за путь, который начала к себе", – написала она.

Огневич отметила, что вокруг много женщин, которые обрели силу и нашли новый смысл в жизни.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Ого, прямо Волочкова. Отлично", – прокомментировала подписчица tanydnc. Она сравнила певицу с российской балериной Анастасией Волочковой.