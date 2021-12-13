"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом

"Работаю уже над новой песней. Как думаете, о ком или чем она будет?" – спросила певица.
Миша Романова позировала, широко разведя голые ноги, со спинкой стула между ними.
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"Самое интересное прикрыли", – заметил подписчик jokerwebmaster.
Певица Миша Романова (настоящее имя Наталья Могиленец) родилась в Херсоне в 1993 году. Она стала участницей группы "ВИА Гра" в 2013 году после победы на проекте "Хочу к Меладзе". Артистка покинула коллектив в начале 2018-го. Сейчас певица выступает сольно.