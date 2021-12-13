"Работаю над новой песней". Экс-участница "ВИА Гры" Миша Романова широко расставила голые ноги перед объективом

Романова: Как вы думаете, о чем будет новая песня? Фото: misharomanova / Instagram

"Работаю уже над новой песней. Как думаете, о ком или чем она будет?" – спросила певица.

Миша Романова позировала, широко разведя голые ноги, со спинкой стула между ними.

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"Самое интересное прикрыли", – заметил подписчик jokerwebmaster.