"Любимый, ты лучший". Ребрик показала эротические снимки с мужем

"С днем рождения, любимый! Ты у нас лучший", – написала она. На чувственных фото супруги позировали, эротично обнимая друг друга.

Также телеведущая показала семейные снимки с мужем и дочерьми Дианой и Полиной.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Лілія Ребрик (@liliia.rebrik)