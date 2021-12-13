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13 декабря, 2021
 
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"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон

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Саливанчук: Все новое побуждает мозг думать и анализировать! Нечего отдыхать! Пора вдохновляться!
Саливанчук: Все новое побуждает мозг думать и анализировать! Нечего отдыхать! Пора вдохновляться!
Фото: salivanchuk.anna / Instagram

Украинская актриса Анна Саливанчук, супруга продюсера студии "Квартал 95" Александра Божкова, 12 декабря в Instagram показала, как позирует перед объективом фотографа.

Она примерила разные образы и продемонстрировала фигуру со всех сторон.

Саливанчук предстала в мини-юбке и черных облегающих платьях.

"Где искать вдохновение? Всем нам в той или иной степени знакомо состояние, когда погрязли в болоте рутины и каждый наш день похож на предыдущий. А душа требует праздника, причем каждый день! Как вернуть себе энергию, желание жить и дышать полной грудью? В современном мире тема важная, как никогда", – написала она.

Саливанчук отметила, что смесь обыденного и нового способна дать состояние, когда люди готовы свернуть горы.

"Поэтому старайтесь ставить себя в ситуацию, когда ежедневно вы соприкасаетесь с чем-то новым. С новой информацией, людьми, с новой едой в заведении, с новыми фильмами и книгами. [...Все новое побуждает мозг думать и анализировать! Нечего отдыхать! Пора вдохновляться!" – заявила актриса.

"Краса Украины", – отреагировал подписчик vasinskiipavel.

Контекст:

Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.

Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком, премьера которого состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.

Теги: платье, фигура, студия Квартал 95, актриса, грудь, Анна Саливанчук, жена
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