"Краса Украины". Жена продюсера студии "Квартал 95" Саливанчук показала роскошные формы со всех сторон

Она примерила разные образы и продемонстрировала фигуру со всех сторон.

Саливанчук предстала в мини-юбке и черных облегающих платьях.

"Где искать вдохновение? Всем нам в той или иной степени знакомо состояние, когда погрязли в болоте рутины и каждый наш день похож на предыдущий. А душа требует праздника, причем каждый день! Как вернуть себе энергию, желание жить и дышать полной грудью? В современном мире тема важная, как никогда", – написала она.

Саливанчук отметила, что смесь обыденного и нового способна дать состояние, когда люди готовы свернуть горы.

"Поэтому старайтесь ставить себя в ситуацию, когда ежедневно вы соприкасаетесь с чем-то новым. С новой информацией, людьми, с новой едой в заведении, с новыми фильмами и книгами. [...] Все новое побуждает мозг думать и анализировать! Нечего отдыхать! Пора вдохновляться!" – заявила актриса.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)

"Краса Украины", – отреагировал подписчик vasinskiipavel.