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11 декабря, 2021
 
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"Хотелось умереть, такая боль". Победитель "Холостячки" Задворный бросил главную героиню шоу Огневич

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Злата Огневич и Андрей Задворный признались, что расстались через полтора месяца после окончания съемок "Холостячки"
Злата Огневич и Андрей Задворный признались, что расстались через полтора месяца после окончания съемок "Холостячки"
Фото: Холостяк (The Bachelor Ua) / Facebook

32-летний украинский предприниматель, победитель шоу "Холостячка" на телеканале СТБ Андрей Задворный бросил главную героиню шоу певицу Злату Огневич. Об этом стало известно вечером 10 декабря во время трансляции пост-выпуска проекта "Холостячка". Жизнь после проекта".

Предприниматель пришел в эфир и рассказал, что оставил Огневич через полтора месяца после завершения съемок проекта.

"Это было мое решение. Мы были счастливы. Я был счастлив короткий достаточно промежуток времени – чуть больше месяца. Потом в какой-то момент я ощутил, что когда ухожу, у меня нет тяги вернуться, нет желания перезвонить", – признался Задворный.

Сидевшая рядом с ним 35-летняя Огневич рассказала, что его поступок причинил ей боль.

"Мне хотелось умереть в ту самую минуту. Это такая боль, с которой сравнится лишь смерть родного человека. Я не ожидала услышать этих слов. […] Это было очень жестоко, в тот момент мой мир просто рухнул", – вспоминала певица.

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Огневич расплакалась в студии пост-шоу. Скриншот: stb.ua

По словам Огневич, которая в определенный момент расплакалась в студии, она видела в Задворном отца своего будущего ребенка.

"На это он ответил, что не стоит загадывать и забегать наперед, что не хочет ездить через весь город к своему ребенку, как он делает это сейчас, и, возможно, пройдет год отношений и он поймет, что мы не подходим друг другу. Но тогда я списала это просто на его неуверенность, ему еще нужно время, он просто такой человек, которому нужно время", – отметила певица.

Огневич также сказала, что воспользовалась услугами психотерапевта, чтобы справиться со стрессом.

В конце шоу Задворный попросил прощения у певицы. "Мне нелегко сейчас и не было легко тогда. Я не хотел делать тебе больно, разбивать твое сердце. Я это сделал и не горжусь этим", – сказал предприниматель. "Я прощу тебя, когда буду готова", – ответила ему Огневич.

Контекст:

Реалити-шоу "Холостячка" – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Его героиней была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября и завершился 3 декабря. В финал проекта, помимо Задворного, прошел 37-летний бизнесмен из Львова Дмитрий Шевченко, но Огневич выбрала Задворного.

Теги: трансляция, СТБ, предприниматели, Злата Огневич, шоу, певица, Холостячка, финал
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