"Люди в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа". Огневич опять рассказала о хейте из-за шоу "Холостячка"

Огневич: Все, что вы видите во мне, – это не мое, это ваше Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Вот эти все комментарии от абсолютно незнакомых людей меня глубоко удивляют. У меня нет привычки писать гадости незнакомым людям. Для чего? Я люблю свою энергию направлять в другую сторону. А вас благодарю, что нашли для меня время, завелись, как нужно, и выпустили ракету в комментариях", – написала она в подписи под фото.

"Все, что вы видите во мне, – это не мое, это ваше. Мое – это то, что я вижу в вас", – добавила певица и отметила, что, в свою очередь, не будет переходить на оскорбления.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

"Люди просто в очередной раз стали жертвой чудо-монтажа и потрясающего сценарного хода от СТБ. От нас много чего скрыли, а показали то, что хотели показать – это ваш особенный взгляд на Диму, вашу страсть, идеализировали любовь, дабы в конце сделать вот такой нежданчик", – написала под постом певицы truffle.bh.