"Папа мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, красавица". Злата Огневич показала своих родителей

"Ух, какой выпуск! Я так волновалась, чтобы родные выдержали такую непростую эмоциональную нагрузку. И ловила себя на мысли, какие же они крутые, интересные и как хорошо, что они переехали и живут рядышком с Киевом", – написала артистка.

"Папа очень мудрый, видит насквозь. Мама – нежная, добрая, красавица", – прокомментировали фото фолловеры.

"Мама очень интеллигентная и добрая, а папа – импозантный мужчина", – написали пользователи сети.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)



