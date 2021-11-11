"У психически нестабильных сезон обострения" Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате

"Есть навязчивые поклонники, которые любят мне сбрасывать свои обнаженные фото. И так как у нас есть рекламные запросы, то приходится проверять direct постоянно. Но я, в принципе, уже научилась распознавать, какое письмо не нужно открывать", – заявила 35-летняя певица.

Она перечислила, по каким признакам распознает непристойные снимки в привате и что дальше делает с теми, кто их прислал.

"Там заблюреное [размытое] фото и в принципе по очертаниям можно догадаться. Там идут очень странные надписи, фразы. И я понимаю, что человек не в адеквате точно это делал и писал. Понимаю, что после этих фраз фото будет точно не зайчиков-котиков. Поэтому я удаляю, просто сразу в бан, не глядя", – призналась Огневич.

Певица подчеркнула, что с пониманием относится к "психически нестабильным" пользователям соцсетей.

"У психически нестабильных людей есть сезоны обострения. Это осень и весна. В принципе, где-то в такой сезон и начинаются это все – какие-то стихи, какие-то фото, непонятные послания. Отношусь к этому с юмором. Наоборот, никаким образом не провоцирую этих людей. Вот просто никак не реагирую на эти проявления", – подытожила Огневич.