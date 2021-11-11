Бульвар Шоубиз
 
11 ноября, 2021
 
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"У психически нестабильных сезон обострения" Злата Огневич рассказала, что делает с обнаженными фото в привате

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Злата Огневич утверждает, что "навязчивые поклонники" регулярно в приват шлют ей свои обнаженные снимки
Злата Огневич утверждает, что "навязчивые поклонники" регулярно в приват шлют ей свои обнаженные снимки
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица и бывший народный депутат от Радикальной партии Злата Огневич 8 ноября в программе "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" рассказал о пикантных фото, которые шлют ей в приват-сообщениях незнакомые люди.

"Есть навязчивые поклонники, которые любят мне сбрасывать свои обнаженные фото. И так как у нас есть рекламные запросы, то приходится проверять direct постоянно. Но я, в принципе, уже научилась распознавать, какое письмо не нужно открывать", – заявила 35-летняя певица.

Она перечислила, по каким признакам распознает непристойные снимки в привате и что дальше делает с теми, кто их прислал.

"Там заблюреное [размытое] фото и в принципе по очертаниям можно догадаться. Там идут очень странные надписи, фразы. И я понимаю, что человек не в адеквате точно это делал и писал. Понимаю, что после этих фраз фото будет точно не зайчиков-котиков. Поэтому я удаляю, просто сразу в бан, не глядя", – призналась Огневич.

Певица подчеркнула, что с пониманием относится к "психически нестабильным" пользователям соцсетей.

"У психически нестабильных людей есть сезоны обострения. Это осень и весна. В принципе, где-то в такой сезон и начинаются это все – какие-то стихи, какие-то фото, непонятные послания. Отношусь к этому с юмором. Наоборот, никаким образом не провоцирую этих людей. Вот просто никак не реагирую на эти проявления", – подытожила Огневич.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Ее отец Леонид Бордюг работал военным хирургом, а мать Галина Бордюг преподавала в школе русский язык и литературу.

Певица представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В октябре 2014-го на досрочных парламентских выборах была избрана в Верховную Раду VIII созыва по списку Радикальной партии Олега Ляшко, в котором занимала четвертое место. В ноябре 2015 года Огневич объявила о сложении депутатских полномочий, обосновав это тем, что не может принести пользу в парламенте, где "одна политическая группировка воюет с другой", а на культуру практически не обращают внимания.

Сейчас певица является главной героиней шоу "Холостячка" на телеканале СТБ.

Теги: соцсети, Злата Огневич, певица, фото, соцсеть, Холостячка
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