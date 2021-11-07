"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье

В посте певица порассуждала на тему того, каким должен быть нормальный мужчина.
"Я не отрицаю права мужчин на страх, не жду от них показного героизма. Мужчины часто боятся врачей, безденежья, неудач в постели, автомобильных аварий и прочего. Нормальный мужик, скрипя зубами, пойдет к врачу, научится экономить или больше зарабатывать. Не сядет за руль пьяным, признает, что иногда таки проколы в сексе случаются и решение всех вышеперечисленных траблов считает своей личной задачей, а не проблемой окружающих", – пишет она.
Вторым признаком нормального мужчины Огневич указывает спокойное отношение к физиологии.
"Я имею в виду тех, кого не вгоняет в омерзение внезапно начавшаяся у женщины менструация или случившиеся у ребенка понос или рвота. К слову, именно из таких небрезгливых обычно выходят отличные любовники. Они принимают женское тело как есть, не подгоняя его под ограничения своей бактериофобии", – говорится в посте.
Также певица отмечает, что мужчина четко осознает, чего он хочет в каждый момент.
"В разных жизненных ситуациях такие люди быстро соображают, с какой стороны распутывать клубок из проблем, их трудно сбить с толку. Это называется "хорошо налаженная обратная связь" с самим собой. Это напрямую связано с чувствами. Они не бегут от них, как ошпаренные, испытывая качели "люблю, а завтра уже не люблю", и так до бесконечности. Такие мужчины способны принимать и отдавать всеми возможными способами, им не присуща жадность", – подчеркивает она.
Последним признаком Огневич называет наличие детей.
"Дети. Ни развод, ни падение неба в Дунай, ни полеты астероидов не могут ему помешать быть отцом, точка", – пишет она.
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В комментариях к посту многие подписчики певицы поддержали ее высказывание, а также оценили и фотографии.
"Запретный и недосягаемый плод", – написал __vaceslav______.
"Теперь это мои любимые фотографии", – добавила queenxzlata_.
"Злата, ты богиня вселенной", – отмечает gordienkovadim1.
Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.