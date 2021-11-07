"Запретный и недосягаемый плод". В сети обсуждают фотосессию Огневич в кружевном белье

Огневич в своем посте порассуждала на тему того, каким должен быть нормальный мужчина Фото: zlata.ognevich / Instagram

В посте певица порассуждала на тему того, каким должен быть нормальный мужчина.

"Я не отрицаю права мужчин на страх, не жду от них показного героизма. Мужчины часто боятся врачей, безденежья, неудач в постели, автомобильных аварий и прочего. Нормальный мужик, скрипя зубами, пойдет к врачу, научится экономить или больше зарабатывать. Не сядет за руль пьяным, признает, что иногда таки проколы в сексе случаются и решение всех вышеперечисленных траблов считает своей личной задачей, а не проблемой окружающих", – пишет она.

Вторым признаком нормального мужчины Огневич указывает спокойное отношение к физиологии.

"Я имею в виду тех, кого не вгоняет в омерзение внезапно начавшаяся у женщины менструация или случившиеся у ребенка понос или рвота. К слову, именно из таких небрезгливых обычно выходят отличные любовники. Они принимают женское тело как есть, не подгоняя его под ограничения своей бактериофобии", – говорится в посте.

Также певица отмечает, что мужчина четко осознает, чего он хочет в каждый момент.

"В разных жизненных ситуациях такие люди быстро соображают, с какой стороны распутывать клубок из проблем, их трудно сбить с толку. Это называется "хорошо налаженная обратная связь" с самим собой. Это напрямую связано с чувствами. Они не бегут от них, как ошпаренные, испытывая качели "люблю, а завтра уже не люблю", и так до бесконечности. Такие мужчины способны принимать и отдавать всеми возможными способами, им не присуща жадность", – подчеркивает она.

Последним признаком Огневич называет наличие детей.

"Дети. Ни развод, ни падение неба в Дунай, ни полеты астероидов не могут ему помешать быть отцом, точка", – пишет она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)

В комментариях к посту многие подписчики певицы поддержали ее высказывание, а также оценили и фотографии.

"Запретный и недосягаемый плод", – написал __vaceslav______.

"Теперь это мои любимые фотографии", – добавила queenxzlata_.

"Злата, ты богиня вселенной", – отмечает gordienkovadim1.