"Какая страстная кошечка", "Очень смелая". "Холостячка" Огневич снялась в прозрачном комбинезоне без белья

Фото были сделаны во время съемок последнего выпуска шоу, в котором артистка станцевала для участников проекта танец на стуле.

На заглавном снимке Злата Огневич позирует, сидя на стуле с широко расставленными ногами.

"Каждой кошечке – по котику", – подписала она снимки.

"Очень женственная, сексуальная и смелая", – оценили снимки поклонники.

"Какая страстная кошечка", – написали фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)