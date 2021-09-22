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22 сентября, 2021
 
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"Ослепительная и ласковая". Новая "Холостячка" Злата Огневич снялась без бюстгальтера

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Огневич: Какая она, современная женщина?
Огневич: Какая она, современная женщина?
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ, 22 сентября разместила в Instagram фото, на котором запечатлена без бюстгальтера в платье с глубоким декольте.

Певица написала, что адресует свой пост мужчинам.

акая она, современная женщина? Какими качествами обладает, а какие утратила? Почему рядом с сильной женщиной сложно? И мое любимое: три качества женщины, с которыми вообще не готовы мириться", – поинтересовалась она у них. 

"Злата, ты ослепительная и ласковая девушка", – прокомментировали снимок певицы поклонники.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

Реалити "Холостячка" – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта

Теги: Злата Огневич, певица, топлес, грудь, Холостячка
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