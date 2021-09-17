Злата Огневич о съемках "Холостячки": Чтобы кто-то прямо раздражал – такого не было. Но неприятные ситуации случались

По словам певицы, она не сразу ответила продюсерам шоу согласием на предложение стать участницей этого проекта.

"Я попросила дать время, чтобы все обдумать. Честно говоря, сомнения были. Ведь, посвятив три месяца только проекту, я вынуждена была на какой-то период оставить полноценную концертную и творческую деятельность. К тому же мое отсутствие коснулось бы и команды, постоянной занятости моих коллег. Но ребята меня поддержали, за что я им очень благодарна", – рассказала певица.

По словам артистки, она ни разу не раскаялась в том, что согласилась на съемки. Злата Огневич отметила, что самым трудным на проекте для нее было прощание с участниками шоу.

"Невероятно сложно было прощаться, подбирать правильные слова, чтобы не ранить человека, которому я в тот момент говорила "нет", – призналась Злата Огневич.

Героиня нового сезона "Холостячки" подчеркнула, что такие решения принимала, "руководствуясь сердцем".

"Чтобы кто-то прямо раздражал – такого не было. Но неприятные ситуации случались, не скрою", – резюмировала она.