Бульвар Шоубиз
 
17 сентября, 2021
 
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Злата Огневич о съемках "Холостячки": Чтобы кто-то прямо раздражал – такого не было. Но неприятные ситуации случались

Холостячка: Невероятно сложно было прощаться, подбирать правильные слова, чтобы не ранить человека
Холостячка: Невероятно сложно было прощаться, подбирать правильные слова, чтобы не ранить человека
Фото: zlata.ognevich / Instagram

Украинская певица Злата Огневич, ставшая героиней второго сезона шоу "Холостячка", премьера которого состоится 17 сентября на СТБ, в интервью сайту "Факты" рассказала, как проходили съемки проекта.

По словам певицы, она не сразу ответила продюсерам шоу согласием на предложение стать участницей этого проекта.

"Я попросила дать время, чтобы все обдумать. Честно говоря, сомнения были. Ведь, посвятив три месяца только проекту, я вынуждена была на какой-то период оставить полноценную концертную и творческую деятельность. К тому же мое отсутствие коснулось бы и команды, постоянной занятости моих коллег. Но ребята меня поддержали, за что я им очень благодарна", – рассказала певица.

По словам артистки, она ни разу не раскаялась в том, что согласилась на съемки. Злата Огневич отметила, что самым трудным на проекте для нее было прощание с участниками шоу. 

"Невероятно сложно было прощаться, подбирать правильные слова, чтобы не ранить человека, которому я в тот момент говорила "нет", – призналась Злата Огневич.

Героиня нового сезона "Холостячки" подчеркнула, что такие решения принимала, "руководствуясь сердцем".

"Чтобы кто-то прямо раздражал – такого не было. Но неприятные ситуации случались, не скрою", – резюмировала она.

Контекст:

Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Крым (Судак). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.

В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.

9 апреля 2021 года певица презентовала песню "Я твоя єдина", подчеркнув, что она является саундтреком к ее будущей свадьбе.

28 апреля 2021 года продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

Реалити "Холостячка" – первая украинская адаптация успешного формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта

Теги: Злата Огневич, певица, Холостячка
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