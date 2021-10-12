"Очень вульгарно", "Теперь все ее хотят". Злата Огневич на съемках "Холостячки" станцевала на стуле в откровенном наряде. Видео

Артистка вышла на сцену в прозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте, дизайн и крой которого которого исключают наличие нижнего белья.

"Фантастический, страстный и невероятно эстетичный танец Златы Огневич", – говорится в описании ролика.

"Ну ноги расставлять не надо было. Это лишнее", – прокомментировали ролик зрители проекта.

"Очень вульгарно. Это для одного единственного танцевать можно, а не для всех", – написали подписчики.

"Злата очень умно поступила, теперь все мужчины ее хотят и будут добиваться", – отреагировали на видео поклонники певицы.

View this post on Instagram Публикация от Хол * стяк & Холостячка (@holostyakstb)