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12 октября, 2021
 
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"Очень вульгарно", "Теперь все ее хотят". Злата Огневич на съемках "Холостячки" станцевала на стуле в откровенном наряде. Видео

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Злате Огневич предстоит выбрать одного мужчину из 25 участников шоу
Злате Огневич предстоит выбрать одного мужчину из 25 участников шоу
Фото: holostyakstb / Instagram

Украинская певица и главная героиня второго сезона шоу "Холостячка" на СТБ Злата Огневич в четвертом выпуске этого шоу исполнила перед претендентами на ее руку и сердце танец со стулом. Фрагмент выступления опубликован 10 октября на странице проекта в Instagram.

Артистка вышла на сцену в прозрачном черном комбинезоне с глубоким декольте, дизайн и крой которого которого исключают наличие нижнего белья.

"Фантастический, страстный и невероятно эстетичный танец Златы Огневич", – говорится в описании ролика.

"Ну ноги расставлять не надо было. Это лишнее", – прокомментировали ролик зрители проекта.

"Очень вульгарно. Это для одного единственного танцевать можно, а не для всех", – написали подписчики.

"Злата очень умно поступила, теперь все мужчины ее хотят и будут добиваться", – отреагировали на видео поклонники певицы.

Контекст:

Реалити "Холостячка" – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.

Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.

Теги: Злата Огневич, певица, танец, Холостячка
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