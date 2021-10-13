"Сексуальная кошечка", "Ослепительные ножки". Злата Огневич позировала в прозрачном белье

Злата Огневич: Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить Фото: zlata.ognevich / Instagram

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы.

"Когда я приняла решение найти любовь на проекте, отдавала себе отчет, что этим поступком выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы. Казалось бы, мой чувственный танец из четвертого выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности являются самыми настоящими комплексами. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить", – написала певица.

"Злата, у тебя самые ослепительные ножки", – оценили фото артистки поклонники.

"Сексуальная кошечка", – написали в комментариях фолловеры.

View this post on Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)