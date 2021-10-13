"Сексуальная кошечка", "Ослепительные ножки". Злата Огневич позировала в прозрачном белье

Артистка позирует в кадре, принимая различные позы.
"Когда я приняла решение найти любовь на проекте, отдавала себе отчет, что этим поступком выставлю на всеобщее обозрение свои эмоции, чувства, страхи, неудачи и победы. Казалось бы, мой чувственный танец из четвертого выпуска превратился в самый настоящий триггер, который показал огромное количество закомплексованных женщин. Ваши страхи перед таким проявлением женственности являются самыми настоящими комплексами. Я хочу, милые девушки, чтобы вы познали себя настоящих и начали жить", – написала певица.
"Злата, у тебя самые ослепительные ножки", – оценили фото артистки поклонники.
"Сексуальная кошечка", – написали в комментариях фолловеры.
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Реалити "Холостячка" – украинская адаптация формата The Bachelorette. Первый сезон проекта вышел в эфире СТБ осенью 2020 года. Героиней первого сезона была украинская актриса Ксения Мишина. Она выбрала автора студии "Квартал 95" Александра Эллерта.
Второй сезон этого проекта с участием Златы Огневич стартовал 17 сентября. Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.