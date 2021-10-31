Огневич рассказала о хейте в ее сторону из-за шоу "Холостячка"

На церемонии роз Огневич выбирает, кого оставить в проекте, а кого выгнать Фото: zlata.ognevich / Instagram

"Хочу поговорить на тему хейта, потому что с каждой церемонией роз на меня выливается все больше и больше хейта. Самое главное – это то, что на свидания с мужчинами хожу именно я. Не вы, которые смотрите по ту сторону экрана и, возможно, не видите каких-то моментов в общении, и самое главное – моментов в моих чувствах", – отметила она.

Огневич добавила, что ходит на свидания с мужчинами, опершись исключительно на свои чувства и внутренние ощущения. Именно они для нее – главный признак того, хочет ли артистка продолжить дальше общение.

"Ну и кстати, девочки, которые очень опечалены моим выбором отправить Рому Васильева домой, теперь вы можете ему написать, у вас минус одна конкурентка", – сказала певица.

Скриншот: zlata.ognevich / Instagram

