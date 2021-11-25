"Ох, давно мечтал увидеть такие фото". Злата Огневич засветила голую грудь, прикрыв соски тонким поясом

На заглавном портретном фото артистка изображена в белых брюках и надетом на голое тело пиджаке с расстегнутыми пуговицами. Артистка прикрыла грудь тонким черным поясом с золотым декором.
Этот снимок привлек наибольшее внимание поклонников.
"Не стоило надевать этот поясок на грудь, ведь это только подчеркнуло ее размер. И не в вашу пользу, к сожалению", – высказались фаны артистки.
"Я обожаю размер своей груди", – парировала певица.
"Прикольный поясочек", – написали фолловеры.
"Ох, давно мечтал увидеть такие фото", – прокомментировал публикацию один из поклонников знаменитости.
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Злата Огневич (настоящее имя певицы – Инна Бордюг) родилась в 1986 году в России. Когда ей было пять лет, семья переехала в Судак (Крым). Злата Огневич представляла Украину на международном песенном конкурсе "Евровидение" в 2013 году и заняла третье место.
В январе 2020 года певица призналась, что была на грани суицида из-за "глубокой депрессии на фоне неудач" в личной жизни. Позже артистка заявила, что после походов к психотерапевту и приема антидепрессантов готова впустить в свою жизнь отношения.
28 апреля продюсеры "Холостячки" заявили, что Злата Огневич стала главной героиней нового сезона телешоу "Холостячка". Ей предстоит выбрать одного из 25 участников проекта. Всего во втором сезоне запланировано 12 эпизодов, а финал шоу состоится в декабре 2021 года.