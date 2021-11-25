"Ох, давно мечтал увидеть такие фото". Злата Огневич засветила голую грудь, прикрыв соски тонким поясом

На заглавном портретном фото артистка изображена в белых брюках и надетом на голое тело пиджаке с расстегнутыми пуговицами. Артистка прикрыла грудь тонким черным поясом с золотым декором.

Этот снимок привлек наибольшее внимание поклонников.

"Не стоило надевать этот поясок на грудь, ведь это только подчеркнуло ее размер. И не в вашу пользу, к сожалению", – высказались фаны артистки.

"Я обожаю размер своей груди", – парировала певица.

"Прикольный поясочек", – написали фолловеры.

"Ох, давно мечтал увидеть такие фото", – прокомментировал публикацию один из поклонников знаменитости.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ZLATA OGNEVICH (@zlata.ognevich)