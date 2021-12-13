"Он сгорел за два дня". Волочкова сообщила о личной утрате

Волочкова: Не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней Фото: volochkova_art / Instagram

"Хочу поделиться своей бедой. Около двух месяцев назад умер наш котик Лакки. Ему было четыре годика. Он сгорел за два дня. Мы все очень его любили. Это был кото-человек. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней", – отметила она.

По словам Волочковой, дом без кота словно опустел.

"Он был очень хорошенький и добрый. Я сообщила только близким, кто его знал и любил", – написала она.

Балерина добавила, что кот умер за два дня до ее спектакля. Тогда ее поддержали участницы ансамбля "Вортекс", которые выступают с Волочковой, и подарили ей цветы с игрушкой белого кота.

"Что-то плохое, наверное, Лакки на себя забрал. Это очень неожиданно произошло", – добавила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)