"Он сгорел за два дня". Волочкова сообщила о личной утрате

"Хочу поделиться своей бедой. Около двух месяцев назад умер наш котик Лакки. Ему было четыре годика. Он сгорел за два дня. Мы все очень его любили. Это был кото-человек. Я не сообщала об этом никому, пока не прошло 40 дней", – отметила она.
По словам Волочковой, дом без кота словно опустел.
"Он был очень хорошенький и добрый. Я сообщила только близким, кто его знал и любил", – написала она.
Балерина добавила, что кот умер за два дня до ее спектакля. Тогда ее поддержали участницы ансамбля "Вортекс", которые выступают с Волочковой, и подарили ей цветы с игрушкой белого кота.
"Что-то плохое, наверное, Лакки на себя забрал. Это очень неожиданно произошло", – добавила она.
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20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.
Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.
В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.