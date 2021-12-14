"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс

Волоскова: У меня были только белые коты, ведь я люблю все белое Фото: volochkova_art / Instagram

"Уже сегодня хозяйка этого питомника привезла нам питомца! Он такой хорошенький! Учитывая тот факт, что с моих 10 лет у меня были только белые коты, ведь я люблю все белое, я захотела бело-рыжего. (...) Этот котик невероятно элитной породы! Как Лакки, но это золотистая британская шиншилла. Его родители чемпионы", – рассказала она. Балерина отметила, что теперь думает, какое имя выбрать для питомца.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

Балерина призналась, что перед сном ей в голову пришло имя Легран, но это не окончательный выбор. Волочкова добавила, что стоимость такого котенка – 500 тыс. руб. (182 тыс. грн, или €6 тыс.).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art)

"Как можно брать животных под интерьер?" – спросила подписчица marinabeksultan.