Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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"Как можно брать животных под интерьер?" Волочкова после смерти питомца обзавелась новым за €6 тыс

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Волоскова: У меня были только белые коты, ведь я люблю все белое
Волоскова: У меня были только белые коты, ведь я люблю все белое
Фото: volochkova_art / Instagram

45-летняя российская балерина Анастасия Волочкова 14 декабря в Instagram сообщила, что взяла нового котенка из элитного питомника британских шиншилл.

"Уже сегодня хозяйка этого питомника привезла нам питомца! Он такой хорошенький! Учитывая тот факт, что с моих 10 лет у меня были только белые коты, ведь я люблю все белое, я захотела бело-рыжего. (...) Этот котик невероятно элитной породы! Как Лакки, но это золотистая британская шиншилла. Его родители чемпионы", – рассказала она. Балерина отметила, что теперь думает, какое имя выбрать для питомца.

Балерина призналась, что перед сном ей в голову пришло имя Легран, но это не окончательный выбор. Волочкова добавила, что стоимость такого котенка – 500 тыс. руб. (182 тыс. грн, или €6 тыс.).

"Как можно брать животных под интерьер?" – спросила подписчица marinabeksultan.

Контекст:

О смерти предыдущего питомца Лакки Волочкова сообщила 13 декабря.

20 января 2021 года Волочковой исполнилось 45 лет. Она заслуженная артистка РФ (2002). Карьеру балерины начинала в Мариинском театре в 1994 году, затем с 1998-го по 2003 год работала в Большом театре, откуда ее уволили.

Исключение Волочковой из Большого театра стало причиной судебной тяжбы, которая длится до сих пор. Балерина заявляла, что бизнесмен Сулейман Керимов способствовал ее увольнению из мести за прекращение романтических отношений. Причиной увольнения Волочковой из Большого театра стали якобы несоответствие требованиям физической формы балерины и невозможность подобрать ей партнера.

В последнее время Волочкова часто делится откровенными снимками, а также демонстрирует умение садиться на шпагат. В августе 2021 года соседи сняли Волочкову во время справления нужды на улице под елкой.

Теги: смерть, животные, Анастасия Волочкова, балерина, шпагат
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