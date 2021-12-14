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14 декабря, 2021
 
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Ани Лорак без трусов снялась с известным певцом

Ани Лорак надела откровенный наряд
Ани Лорак надела откровенный наряд
Фото: anilorak / Instagram

Строящая карьеру в РФ украинская певица Ани Лорак 14 декабря на своей странице в Stories Instagram поделилась снимком с российским рэпером Мотом.

Они позировали в коридоре. Ани Лорак предстала в ультра-мини-платье с разрезом до талии, продемонстрировав голый пах и отсутствие трусов. Мот был облачен в серый костюм. 
Фото: nadyameiher / Instagram
Фото: nadyameiher / Instagram

Контекст:

Ани Лорак (Каролина Куек) родилась в 1978 году в городе Кицмань Черновицкой области. 28 сентября ей исполнилось 43 года.

Певица представляла Украину на конкурсе "Евровидение 2008" с песней Shady Lady и заняла второе место. В 2008 году Лорак получила звание народной артистки Украины. С 2014 года певица живет и работает в России.

В дискографии Ани Лорак 13 студийных альбомов. Последний на данный момент альбом "Я жива" певица выпустила 12 ноября 2021 года. Ани Лорак с 2014 года проживает и выступает в России, получает местные музыкальные премии.

Теги: Ани Лорак, певица, рэпер
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