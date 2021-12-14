  "Вывернула душу наизнанку". Loboda в новом ролике показала голый пах вблизи

В ролике певица предстала в черном блестящем боди и колготках в сетку. Loboda выбрала модель боди с высокими вырезами в области паха. В танце она вблизи продемонстрировала эту зону.
"Очередной раз Loboda выпустила нам в сердце пулю-дуру, вывернула душу наизнанку и взорвала мозг", – прокомментировала подписчица Li Ka.
Loboda (Светлана Лобода) родилась в 1982 году в Киеве. Весной 2004 года она стала солисткой трио "ВИА Гра". В сентябре того же года певица покинула группу и начала сольную карьеру. В 2013 году она получила звание заслуженной артистки Украины.
Певица жила в РФ, а 6 августа заявила, что два года назад приобрела дом в Европе.