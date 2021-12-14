  "Вывернула душу наизнанку". Loboda в новом ролике показала голый пах вблизи

В ролике певица предстала в черном блестящем боди и колготках в сетку. Loboda выбрала модель боди с высокими вырезами в области паха. В танце она вблизи продемонстрировала эту зону.

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Видео: LOBODA / YouTube

"Очередной раз Loboda выпустила нам в сердце пулю-дуру, вывернула душу наизнанку и взорвала мозг", – прокомментировала подписчица Li Ka.