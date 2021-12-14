"Это перебор. Нелюбовь". Богомолов обматерил Собчак и назвал идиоткой и дурой

Супруг перед камерой в саркастической форме, с употреблением матерных слов, отчитал Собчак за то, что та пропустила вечеринку журнала Tatler, и теперь ее все забудут.

"Идиотка, тебя все забудут скоро, дура, если ты не будешь ходить туда!" – обратился он к жене.

"Лучший светский коуч ever", – написала Собчак.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Ксения Собчак (@xenia_sobchak)

"Он меня пугает. Не понимаю, смешно или грустно", – призналась подписчица nastya_toulouse.

"Даже в шутку это перебор. Нелюбовь –это так называется", – отметила ninatokareva258.