Бульвар Шоубиз
 
14 декабря, 2021
 
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"Что это у него на голове?" Матвиенко перед камерой укусила мужа

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Матвиенко: Зажигаем огоньки
Матвиенко: Зажигаем огоньки
Фото: tonya_matvienko / Instagram

Украинская певица Тоня Матвиенко 12 декабря на своей странице в Instagram поделилась снимком с мужем и коллегой Арсеном Мирзояном.

Матвиенко позировала, выглянув из-за спины супруга. Она укусила его за ухо.

Мирзоян предстал с объемной стрижкой на кудрявых волосах.

"Зажигаем огоньки", – написала она. 

"Что это у него на голове?" – спросила подписчица gumeniukirinka.

Контекст:

Тоня Матвиенко стала широко известна в 2011 году, когда заняла второе место в проекте "Голос країни" на "1+1", уступив первенство певцу Ивану Ганзере. В 2013 году вместе с матерью, певицей Ниной Матвиенко, выпустила альбом "Нове та найкраще".

В 2017 году певица вышла замуж за Мирзояна. В 2016 году у них родилась дочь Нина. От предыдущих отношений у Мирзояна есть два сына, а у Матвиенко – дочь Ульяна (1998).

Теги: Голос країни, Антонина Матвиенко, Арсен Мирзоян, Нина Матвиенко, певица
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