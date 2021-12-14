"Вау! Невероятная красота", "Божественная!" Шоптенко показала голую грудь

Шоптенко: Сменила спортивный костюм на смокинг. И как теперь выбрать фото? Фото: alena_shoptenko / Instagram

"Сменила спортивный костюм на смокинг. И как теперь выбрать фото? Вам какое больше всего нравится?" – спросила она.

Хореограф предстала в белое расстегнутой блузе, под которой засветила голую грудь. Образ она дополнила галстуком-бабочкой.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от ALENA SHOPTENKO (@alena_shoptenko)

"Вау! Невероятная красота", – прокомментировала подписчица numerolog_osia.

"Божественная!" – заявил garaninyuriy.