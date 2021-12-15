"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь

Shine bright like a diamond – написали фразу из песни исполнительницы Diamonds в посте.
Рианна прошлась перед объективом, демонстрируя "подпрыгивающую" грудь без бюстгальтера.
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"Горячая детка", – прокомментировал подписчик m_ronaldo1234.
Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.
В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.
4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.