"Горячая детка". Рианна без бюстгальтера показала "подпрыгивающую" грудь

Shine bright like a diamond – написали фразу из песни исполнительницы Diamonds в посте.

Рианна прошлась перед объективом, демонстрируя "подпрыгивающую" грудь без бюстгальтера.

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"Горячая детка", – прокомментировал подписчик m_ronaldo1234.

Контекст:

Рианна родилась в 1988 году на Барбадосе. В 16 лет переехала в США, а в 2005-м дебютировала с композицией Music of the Sun.

В дискографии исполнительницы восемь студийных альбомов.

4 августа 2021 года американский Forbes сообщил, что Рианна официально стала миллиардершей – ее состояние оценивается в $1,7 млрд.