"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно". Жена продюсера студии "Квартал 95" выставила пышную грудь в корсете и дала советы

"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно! Перестаньте себя критиковать – у каждого своя роль в жизни, не мешайте себе играть свою. Отгоняйте прочь страхи и сомнения. Будьте добры к своему собственному мышлению – не осуждайте себя за негативные мысли, просто старайтесь их сразу же заменять на позитивные. Хвалите себя", – призвала она.
Саливанчук отметила, что нужно полюбить свои недостатки так же, как и достоинства, поскольку они – часть личности.
"Ухаживайте за своим телом – следите за тем, что вы едите и пьете. Когда смотрите на себя в зеркало – делайте это с любовью, а не с раздражением. Не бойтесь просить о помощи и не отказывайтесь, если вам ее предлагают. Фокусируйтесь на своих сильных качествах и достоинствах – развивайте их. Никогда не сомневайтесь – вы прекрасны, вы уникальны и вы достойны всего самого лучшего", – заверила она.
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Анна Саливанчук замужем за продюсером студии "Квартал 95" Александром Божковым с 2015 года. В том же году у пары родился сын Глеб, а 1 сентября 2020-го – второй сын Никита.
Наиболее известные проекты с участием Саливанчук – фильм "Свингеры" и сериал "Однажды под Полтавой". Это украинский ситком. Премьера состоялась 28 октября 2014 года. Всего вышло 14 сезонов сериала.