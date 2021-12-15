"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно". Жена продюсера студии "Квартал 95" выставила пышную грудь в корсете и дала советы

"Если вы женщина, начинайте делать это немедленно! Перестаньте себя критиковать – у каждого своя роль в жизни, не мешайте себе играть свою. Отгоняйте прочь страхи и сомнения. Будьте добры к своему собственному мышлению – не осуждайте себя за негативные мысли, просто старайтесь их сразу же заменять на позитивные. Хвалите себя", – призвала она.

Саливанчук отметила, что нужно полюбить свои недостатки так же, как и достоинства, поскольку они – часть личности.

"Ухаживайте за своим телом – следите за тем, что вы едите и пьете. Когда смотрите на себя в зеркало – делайте это с любовью, а не с раздражением. Не бойтесь просить о помощи и не отказывайтесь, если вам ее предлагают. Фокусируйтесь на своих сильных качествах и достоинствах – развивайте их. Никогда не сомневайтесь – вы прекрасны, вы уникальны и вы достойны всего самого лучшего", – заверила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Саливанчук Анна (@salivanchuk.anna)