"Как хороша!" Звезда "Сватов" Кошмал снялась в глубоком декольте

"Когда вы трудитесь, вы – флейта, в сердце которой шепот минут превращается в музыку. А что значит трудиться с любовью? Это – ткать одежды из нитей своего сердца, как будто эти одежды наденет твой возлюбленный…" – процитировала она ливанско-американского писателя и поэта Калила Джебрана.

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"Анечка, как хороша!" – прокомментировала подписчица irina.kirsi.

Контекст:

Кошмал начала сниматься в кино в 2011 году. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале "Сваты" на "1+1".

В 2017 году Кошмал вышла замуж. Артистка не афиширует имя мужа. Летом 2018 года у пары родился сын.