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14 декабря, 2021
 
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"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье

Жена Тигипко моложе его на 24 года
Жена Тигипко моложе его на 24 года
Фото: alla_zinevych_/ Instagram

Новая жена бывшего вице-премьер-министра Украины, 61-летнего бизнесмена Сергея Тигипко, 37-летняя ресторатор Алла Зиневич на своей странице в Instagram 14 декабря, в свой день рождения, опубликовала ролик, в котором покрутилась перед камерой с букетом красных роз.

"Ура! Наконец-то 37! Как повезло Стрельцам. Только в конце года становятся старше и мудрее", – написала она.

Зиневич предстала в так называемом "голом" платье, цвет которого совпадает с тоном ее кожи и имитирует обнаженное тело.

Контекст:

Сергей Тигипко 18 октября признался, что был инициатором знакомства с Зиневич. 16 октября пара появилась на конкурсе "Мисс Украина Вселенная".

Тигипко был женат дважды. От брака с Натальей Тигипко у него есть дочь Анна. От второго, с бизнесвумен Викторией Тигипко (Лопатецкой), – сыновья Тимофей, Леонтий и дочь Анастасия. На развод со второй женой Тигипко подал в 2018 году. От отношений с Зиневич у него трое сыновей.

Алла Зиневич не афишировала личную жизнь. В интервью журналу Touch – в номере, который вышел в октябре 2021 года, – она говорила, что не приемлет брак по расчету.

"Жизнь слишком скоротечна, и для жизни нужен человек, с которым действительно обретешь счастье и гармонию. А без любви это невозможно. Брак по расчету – мука для души (как по мне). Ведь каждому человеку хочется по вечерам просто смотреть кино, обнявшись со своей второй половинкой, и чувствовать это поистине волшебное состояние – любовь", – заявляла женщина.

Теги: Сергей Тигипко, вице-премьер, брак, жена, Алла Зиневич, бизнесмен
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