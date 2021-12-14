"Ура! Наконец-то 37!" Жена Тигипко в свой день рождения снялась в "голом" платье

"Ура! Наконец-то 37! Как повезло Стрельцам. Только в конце года становятся старше и мудрее", – написала она.

Зиневич предстала в так называемом "голом" платье, цвет которого совпадает с тоном ее кожи и имитирует обнаженное тело.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Бизнес-леди с хорошим вкусом (@alla_zinevych_)